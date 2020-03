In casa Juventus continua a tenere banco il nome di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è in prestito al Paris Saint-Germain con diritto di riscatto in favore dell’Inter fissato a 70 milioni di euro. Secondo Tuttosport, il dg Fabio Paratici sta lavorando con il club parigino affinchè, in caso di riscatto, Icardi venga ceduto alla Juventus in un affare che comprenderebbe diverse contropartite tecniche. Nell’operazione andata in porto l’estate scorsa tra i nerazzurri e il Psg c’è, però, una clausola ‘anti-Juve’. Infatti, se i parigini decidessero di acquistare Icardi e venderlo ad un’altra società italiana, la cifra del riscatto aumenterebbe di 15 milioni di euro. Un cavillo che porterebbe all’inserimento, per l’appunto, di contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche, e in Francia piacciono molto Dybala e Pjanic.