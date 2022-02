24









Non tutti, ma un gruppo piuttosto nutrito. Per tanti(ssimi) tifosi della Juventus, Zaniolo non può sostituire Paulo Dybala. Per alcuni "mai nella vita", mentre altri hanno iniziato semmai a ragionarci. La notizia è stata rilanciata ancora una volta da La Gazzetta dello Sport: c’è stato un altro contatto recente, a mercato già ultimato, tra la dirigenza e l’agente di Zaniolo. Nulla di clamoroso, solo la volontà di far sapere a Zaniolo che la Juventus ha un piano per portarlo a Torino, anche se vanno studiati i costi e gli incastri. E per Dybala? Se ne riparlerà a fine febbraio, quando Antun tornerà direttamente dall'agente.



