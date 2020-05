Il Wolverhampton, che rischia di perdere al termine della stagione Raul Jimenez - sondato anche dalla Juventus - è alla ricerca di un nuovo attaccante. Tra i candidati spunta anche l'argentino Gonzalo Higuain. Sul Pipita ci sarebbe anche il Newcastle, pronto a passare in mani saudite. Al Newcastle, inoltre, il Pipita potrebbe ritrovare Massimiliano Allegri. In Inghilterra continuano a considerare l'ex tecnico bianconero come possibile nuova guida dei Magpies.