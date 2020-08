Non si torna indietro. Non servirà neanche l’approccio tra Higuain e Andrea Pirlo al raduno di oggi della Continassa per cambiare le sorti dell’attaccante argentino. Come riporta Calciomercato.com, la Juventus vuole liberarsene, sta programmando una risoluzione del contratto con relativa buonuscita, provando a compensare la minusvalenza risparmiando sull’ingaggio (pesa a bilancio 18,2 milioni di euro, e di offerte non sono arrivate). Ecco i numeri della rescissione: 7,5 milioni di euro più 1,5 della stagione appena conclusa in base all’accordo sul congelamento degli stipendi durante il lockdown. In tutto 9 milioni netti, che il Pipita vuole fino all’ultimo centesimo. Ma per trovare la quadra, è solo questione di tempo.