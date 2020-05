4 gol in 2 partite da quando è ripresa la Bundesliga. È questo il bottino di Kai Havertz, gioiellino classe 1999 del Bayer Leverkusen seguito anche dalla Juventus. Per il giocatore, il club chiede almeno 80 milioni di euro, come riporta Calciomercato.com. In corsa ci sono anche Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco, per questo per i bianconeri non sarà semplice: non solo per quanto riguarda il prezzo elevato, quindi, ma anche per l'agguerrita concorrenza che Havertz a richiamato a sé con le sue giocate.