Un altro giovane di talento potrebbe lasciare la Juventus, anche a titolo definitivo. E' il caso di Luis Hasa, che si è messo in mostra con l'Italia under 19 nella vittoria dell'europeo under 19. Il centrocampista della Juve, in primavera nella scorsa stagione, ha il contratto in scadenza nel 2024 e senza rinnovo sarebbe quindi destinato a partire. Futuro in bilico. Lo riferisce il Corriere di Torino.