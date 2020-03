Alla fine Erling Haaland ha scelto il Borussia Dortmund, confermandosi uno dei giovani più promettenti con i suoi 12 gol in 11 partite all’ombra del Muro Giallo. Dietro la scelta del gigante norvegese, avvallata dal suo procuratore Mino Raiola, c’è stata la volontà di sposare un progetto che gli permettesse di rivestire un ruolo primario all’interno della squadra. Per questo, pretendenti di alto livello come Juventus e Manchester United hanno allentato la presa nel mercato invernale, ma Haaland è destinato a vestire la maglia di una grande squadra. Infatti, secondo quanto riporta Marca, il Real Madrid sarebbe sulle tracce dell’attaccante classe 2000, identificato come punta del futuro Blancos.