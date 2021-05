Inter e Juve si sfidano per Robing Gosens, che piace anche al Leicester. Come riporta FcInterNews.it, il giocatore dell'Atalanta resterebbe volentieri in Serie A, ma la valutazione da 30 milioni di euro che ne fa la Dea spaventa i nerazzurri e i bianconeri; le Foxes, invece, sono pronte a offrire 25 milioni di euro più bonus.