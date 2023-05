Come racconta Gazzetta, le frizioni die il club sono a livelli più bassi: il tecnico non ha gradito che la dirigenza lo abbia coinvolto nella scelta del diesse solo in una prima fase e di aver scoperto solo a cose fatte che Calvo e Scanavino avevano raggiunto un accordo con Giuntoli. Accordo che De Laurentiis però potrebbe far saltare - spiega il quotidiano -, perché il diesse del Napoli ha ancora un anno di contratto e la Juventus non vuole andare allo scontro: se non verrà liberato non se ne farà nulla.