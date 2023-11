Come racconta Tuttosport, quella che non risulta opinabile, invece, è la fase di intensa programmazione portata avanti in queste settimane da. Che hanno confezionato il rinnovo di Fagioli dopo quello di Gatti, che a breve sistemeranno gli ultimi dettagli anche per le estensioni di contratto di Locatelli e Rugani. Poi toccherà anche ai big, da Chiesa a Vlahovic fino a Rabiot, ma la definizione in quei casi è attesa quando le temperature su Torino si saranno fatte un po’ più rigide.