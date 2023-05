Come racconta Tuttosport, laperstarebbe ragionando su un progetto triennale, che è poi la durata standard dei contratti del club per i dirigenti, linea portata avanti durante la gestione Agnelli e mantenuta dalla nuova struttura bianconera per appaiare la durata del contratto di un nuovo elemento dell’organigramma alla durata del mandato del CdA. In caso di fumata bianca, l’architetto del miracolo Napoli, nel trasferirsi alla Continassa a partire dalla prossima stagione, potrebbe portare con sé un paio di uomini di fiducia: si parla del ds del Cesena, Stefano Stefanelli, e del braccio destro storico Giuseppe Pompilio, il quale dovrebbe liberarsi dal Napoli, come del resto Giuntoli.