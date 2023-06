Una settimana: è il breve lasso di tempo che, secondo La Gazzetta dello Sport, bisogna attendere per l'approdo a Torino di Cristiano, il direttore sportivo a cui sarà affidato il compito di costruire ladel domani tra sacrifici, valorizzazione dei giovani e nuovi protagonisti. Per la conclusione dell'affare manca ancora un passaggio decisivo: il via libera di Aurelio, che l'attuale dirigente delconta di ottenere entro mercoledì o, al massimo, nei giorni successivi, con la disponibilità a rinunciare ad alcuni emolumenti maturati negli anni come quelli legati all'ultima vittoriosa stagione. Il pacchetto per il trasferimento di Giuntoli alla Continassa prevede un contratto quinquennale daa stagione, oltre alla garanzia di poter portare con sè, quest'ultimo ora al Cesena.La Juve intanto, secondo la rosea, segue la vicenda senza particolari frenesie, pur con il desiderio di organizzare la prossima stagione a stretto giro per lasciarsi alle spalle quanto prima quella ormai conclusa. Nell'eventualità che il patron del Napoli si impuntasse, comunque, la proprietà bianconera ha già stabilito di conservare nel ruolo di ds Giovanni, così da avviare i contatti per le operazioni più urgenti. Il tutto sempre in stretto collegamento con Massimilianoche, da parte sua, non ha nessuna intenzione di abbandonare la nave.