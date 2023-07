Cristiano Giuntoli è riuscito ad arrivare alla Juve e adesso anche sul mercato cambia tutto per il dirigente. Come riferisce calciomercato.com ad esempio, il ds non si sarebbe mai immaginato di poter portare al Napoli Milinkovic Savic, obiettivo invece in casa bianconera. La Juve ha maggiore appeal e risorse del club campano e potrebbe trovarsi subito a contendersi un giocatore proprio con il Napoli. Si tratta di Koopmeiners, giocatore che Giuntoli aveva come obiettivo già a Napoli. Rimane però il numero due nella lista, perché davanti a tutti c'è sempre il centrocampista della Lazio.