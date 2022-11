Nella prima parte di stagione le prestazioni di Juansono state altalenanti. Qualche spunto ma tanti match deludenti per il colombiano che negli ultimi anni si è caricato sulle spalle il peso del gioco della Juventus. Un peso che inizia ad avvertire con maggior fatica, per via degli anni e di un ruolo da stakanovista che suo malgradoha dovuto appiccicargli addosso. Mancanza di alternative in rosa e gli infortuni, infatti, hanno fatto sì che Cuadrado giocasse sempre, o quasi., per permettere a Cuadrado di rifiatare e Allegri di cambiare. Secondo quanto riporta calciomercato.com, l’obiettivo per la sessione invernale sarebbe quello di non andare a incidere in maniera eccessiva sui conti del club. I nomi -a basso costo -, invece, sono due. Il primo è Rick, in rotta con la Roma e quindi diventato occasione di mercato; poi c’è Andra, già di proprietà bianconera ma in prestito al Bologna: “Due idee e due strategie differenti per l'immediato che non compromettano le opzioni più importanti per il futuro (Singo, Grimaldo e Bensebaini su tutti)”.