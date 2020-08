La rivoluzione di Koeman può 'toccare' anche la Juventus. A Barcellona sono tutti ormai convinti sulla lista di 'epurati' che ha in mente il tecnico olandese, fresco di ritorno alla guida degli azulgrana: in mezzo a tanti nomi, quasi tutti di rilievo, non c'è l'addio scritto di Jordi Alba. Questo ha portato il Barça a frenare sull'esterno del Valencia José Gaya. Il venticinquenne è entrato nelle chiacchiere di mercato tra il club di Peter Lim: si è parlato infatti soprattutto di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Entrambi sono in cima alle preferenze degli spagnoli per rinforzare la difesa. Il Valencia non può spendere, però. Ecco perché si pensa a uno scambio del genere...