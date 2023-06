Dopo il primo incontro di settimana scorsa, in cui la Juventus ha ascoltato le richieste del Sassuolo per cedere Davide Frattesi, presto sono previsti nuovi contatti tra i due club. Come si legge su Tuttosport, il club emiliano parte da 40 milioni di euro e tiene sulla corsa Juve, Roma, Inter ed altri due club di Premier non ancora usciti allo scoperto.