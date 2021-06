L'ultimo scatto. Come sulla fascia. Gianluca Frabotta è pronto a correre velocissimo verso il suo futuro: la direzione è il Genoa, nonostante l'inserimento - ultimo - dell'Atalanta di Gasperini. Non dovrebbe essere un problema ai fini della chiusura della trattativa: il Grifone è avanti e tratta sulle cifre. Servono quelle giuste, dopo aver ormai definito da tempo la formula: sarà un prestito con diritto di riscatto.



NON VUOLE PERDERLO - I bianconeri lavorano adesso sul controriscatto, poiché non si vuole perdere una sorta di controllo sul giocatore. Frabotta è pronto e carico. Vuole iniziare quanto prima una stagione da titolare in Serie A, dopo aver solo assaggiato un'annata da protagonista con la Juventus. Adesso avrà l'occasione di diventare grande, con gli occhi della Juventus puntati addosso. Tutto scritto, per Frabotta. Verso il Grifone. Verso il Genoa.