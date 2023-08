Nicolò Fagioli ha svolto tutto l'allenamento con il resto del gruppo alla Continassa, sintomo di come il centrocampista sia recuperato dalla clavicola rotta nel finale di stagione. Allegri però dovrà ancora aspettare prima di poterlo avere a disposizione perché il classe 2001 non può al momento disputare le partitelle perché deve evitare qualsiasi contrasto per non rischiare ricadute.