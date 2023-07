Nicolò Fagioli è ancora alle prese con il brutto infortunio alla clavicola subito nel finale di stagione. Il centrocampista italiano, ha continuato a lavorare a parte cercando di capire come gestire dolori e timori per eventuali contrasti e scontri di gioco. L'obiettivo è averlo nel migliore delle condizioni per metà settembre, quando la Juve affronterà il primo big match del campionato contro la Lazio. Lo riferisce il Corriere dello Sport.