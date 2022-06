Il mercato in casa Juve resta sempre al centro delle attenzioni di tutti i dirigenti bianconeri, impeganti a risolvere le operazioni che potrebbero portare Angel Di Maria e Paul Pogba all'ombra della Mole. Ma ci sono anche altre situazioni da perfezionare e una di queste è legata al futuro del centrocampista Nicolò Fagioli, protagonista assoluto della cavalcata che ha portato la Cremonese in Serie A. Il suo futuro è ancora incerto però e in queste ore si sarebbe iniziato a muovere nella sua direzione anche il un'altra storica neopromossa, il Monza di Silvio Berlusconi.