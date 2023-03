Come racconta Tuttosport, Nicolòha cancellato con una prestazione scintillante con l’Under 21 contro l’Ucraina la preoccupazione per il colpo a una caviglia subito contro l’Inter, che aveva spinto il ct Nicolato a lasciarlo in panchina contro la Serbia. Prestazione scintillante peraltro in linea proprio con quella contro i nerazzurri, a conferma di uno stato di forma eccellente e di una crescita costante che probabilmente lo porterà a breve nell’Italia di Mancini, con cui ha già esordito.