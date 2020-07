Paulo Dybala ha fretta di tornare, ma soprattutto vuole esserci per la Champions League, per il Lione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'argentino è arrivato alle 13 alla Continassa per svolgere alcune terapie e provare a smaltire l'infortunio rimediato contro la Samp. L'allenamento si è svolto alle 17, il segnale è arrivato forte e chiaro: farà di tutto per esserci il 7 agosto.