Cinque anni per 100 gol. Paulo Dybala è pronto a raggiungere i più grandi della storia della Juventus, e inizierà la corsa alla tripla cifra in marcature a partire da domani sera, nella sfida che giocherà titolare contro il Verona. Adesso? E' a quota 95.



Come racconta Gazzetta, "in questi suoi primi 5 anni in bianconero (questo è il sesto) e con 5 scudetti allegati ha rastrellato 95 gol e 38 assist in 229 presenze. Ma non tutte le stagioni sono state ugualmente performanti. Le sue migliori, per media gol, sono state la prima (2015/2016) e la terza (2017/2018). Al suo debutto in bianconero Dybala andò a segno 19 volte in 34 gare di campionato, 2 in 4 sfide di Coppa Italia, 1 su 7 presenze di Champions e una volta anche in Supercoppa italiana, per una media-gol di 0,50, uno ogni due partite. Una percentuale che nel 2017-2018 si era impennata fino a toccare lo 0,56, grazie alle sue 22 marcature in 33 partite di A, 1 in 8 di Champions, 1 in 4 di Coppa Italia e alla doppietta in Supercoppa Italiana".