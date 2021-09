Come raccontato da Calciomercato.com, allaserve un"che si trasformi in leader, possibilmente sia tecnico che dello spogliatoio". Questo ruolo però sarebbe ereditato con un nuovo suo status contrattuale e di fatto con un rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione che tarda ad arrivare. Anzi, con una distanza che è ben lontana dall'essere colmata fra domanda e offerta. In settimana previsto un nuovo contatto tra le parti.