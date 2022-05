Super offerta in vista per Paulo Dybala. In Inghilterra si parla di un maxi ingaggio da 12.5 milioni di euro a stagione, proposto nientedimeno che dal ricchissimo Newcastle, entrato in scena tra le pretendenti dell'attaccante argentino in uscita dalla Juve. A riportare l'indiscrezione è il sito specializzato Football Insider, secondo cui la consistente cifra messa sul piatto dal club inglese potrebbe convincere la Joya a tentare una nuova avventura in Premier League.