Paulo Dybala non si riposa mai, è consapevole che per tornare ad alti livelli deve lavorare costantemente, anche più dello stretto necessario. Così la Joya ha voluto far sapere a tutti i suoi fan di essere pronto a riprendersi il posto che merita, grazie alla sua determinazione a al suo estro calcistico, comune a pochi sulla faccia della terra. “Non-stop”, così scrive su Instagram, sorridendo in palestra tenendo sulla coscia una palla medica. È tornato al gol contro il Ferencvaros, adesso Dybala non ha intenzione di fermarsi più.