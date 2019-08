Secondo quanto riportato da Goal.com, la cessione di Coutinho al Bayern Monaco ha creato un ingorgo di mercato che coinvolge anche la Juventus. Con il brasiliano del Barcellona promesso al Psg per arrivare a Neymar, tutto sembrava apparecchiato per l'affondo dei parigini per Dybala. Eppure, la mossa a sorpresa della giornata di ieri ha compromesso il mercato in entrata del Psg che, in attesa ancora di capire le sorti di O' Ney, monitora ancora Dybala, ma senza più la convinzione di fare un offerta in tempi brevi.