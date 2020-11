Come racconta Tuttosport, questa sera c'è il ritorno di Dybala dal primo minuto: "Pirlo lo osserverà con attenzione superiore a qualsiasi altro giocatore questa sera. Proverà a pesarne tutti gli interventi e le iniziative, per stilare una relazione molto dettagliata con la quale Dybala pianificherà il suo lavoro delle prossime settimane - scrive il quotidiano -. La compatibilità con Cristiano Ronaldo nella fase offensiva della Juventus non è stata praticamente mai provata fino in fondo, soprattutto con questo allenatore. Questa sera è uno dei primi tentativi e a Paulo conviene giocarselo benissimo, magari senza cercare di strafare, ma dando una mano concreta, anche a Ronaldo in fase offensiva. Non può pensare di compiere la rimonta tutta in una notte, anche se di Champions, anche se importante. In compenso una buona prestazione oggi contro il Ferencvaros servirebbe tantissimo per la resurrezione sportiva della Joya".