1









Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero 'problemi di condizione' per Paulo Dybala. In questo momento, infatti, l'argentino non sembra essere al top della forma: ha giocato tre partite di seguito, nelle quali ha comunque faticato a brillare. Verona a parte, è apparso infatti in debito di ossigeno con il Barcellona e lo stesso con lo Spezia. Andrea Pirlo proverà dunque a farlo rifiatare con il Ferencvaros, lanciando dal primo minuto Morata e Cristiano Ronaldo in attacco. Deve recuperare, Dybala. Che ha pagato le tre gare ravvicinate in un momento in cui magari avrebbe dovuto rientrare progressivamente in squadra.