C'è da aspettare e per nulla da forzare. Paulo Dybala conta i giorni che lo separano dal rientro, ma anche l'allenamento di oggi gli ha dato sensazioni nette: serve mettere ancora benzina per poter tornare come vuole lui, al ritmo che gli impone il suo talento. Dunque, è molto probabile che domani sarà all'Allianz Stadium per la sfida con l'Inter. Ma da semplice spettatore. IL RIENTRO - Paulo, infatti, ha messo nel mirino la sfida con il Napoli. Magari per riassaggiare il terreno, per mettere minutaggio nelle gambe e per sentirsi finalmente in grado di dare un contributo concreto alla sua squadra. Del resto, sono mesi cruciali per il suo rapporto con la Juventus: non è eresia dire che in queste partite si gioca il dentro o fuori nel progetto bianconero. Per quanto sia visto come il capitano del futuro, il dieci di oggi, Dybala non ha saputo dare continuità alla scorsa e meravigliosa stagione. Tasso di sfortuna decisamente alto, ma nella fase iniziale ha pagato particolarmente il calo di rendimento. E adesso? C'è da aspettare, sì. Non forzare. Ci sono ancora tante partite da giocare e la Juve ha bisogno di lui. Pirlo, in primis, lo necessita. La rincorsa in campionato e il sogno Champions si cullano soprattutto con il suo mancino.