Ancora fisioterapie per Dybala. Il giocatore argentino è rientrato due giorni fa alla Continassa e sta continuando a svolgere un programma differenziato per rientrare in gruppo poco dopo la prima settimana di settembre. Non sembra essere comunque in pericolo per la giornata inaugurale di campionato: "​Sabato mattina in campo per la Juve, che, agli ordini di Mister Pirlo e del suo staff, ha concluso la prima settimana di lavoro con una partitella a ranghi misti al JTC. Bentancur, Douglas Costa, Khedira e Ramsey hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzata; Dybala ha continuato il suo percorso fisioterapico prestabilito", si legge sul comunicato ufficiale della Juventus.