Due in Coppa Italia, una in Champions League e poi il debutto in Serie A (appena un minuto nella sfida di Genova contro il Genoa, datata 13 dicembre 2020). Ecco, stavolta può arrivare un altro debutto per Radu Dragusin, finora in campo dal primo minuto solo in Coppa. Sarebbe la sua decima presenza in stagione, la quinta con la prima squadra dopo appena cinque partite (e un gol) in Serie C con l'Under 23. Perché così poche? Perché nonostante i sorrisi, quella di Radu è stata una stagione particolare, segnata soprattutto dal Coronavirus: dal 17 ottobre al 4 novembre, oltre due settimane in isolamento. Poi, un affaticamento muscolare che gli ha precluso ulteriore minutaggio.