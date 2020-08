Non si molla Pogba. Non si molla perché con il Manchester United c'è dialogo, c'è voglia di portare a termine gli affari. E perché c'è Douglas Costa di mezzo, ovviamente. Tuttosport lo definisce "un varco che rimane aperto, pur con mille difficoltà". Fabio Paratici ieri ha registrato il sondaggio dello United per l'ala brasiliana: è fuori dubbio che i Red Devils stiano cercando un giocatore dalle caratteristiche di Douglas. E con Costa sul mercato, il ragionamento è stato diretto.



PROBLEMI - Ragionamento indiretto, quello della Juventus. Che pensa a Paul dal giorno in cui se n'è andato. Il problema però sta tutto nella valutazione che il Manchester fa di Paul: difficilmente in Inghilterra accetterebbero meno di 100 milioni. Escluso a priori uno scambio diretto, dunque. Ma anche metterci la differenza sembra abbastanza complicato, se non impossibile. E Dybala? Si è fermata l'ipotesi di scambio: è Paulo a non essere convinto. Così come Bernardeschi, che ha già fatto capire di voler rimanere a Torino.