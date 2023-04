Come racconta il Corriere dello Sport,continua a difendere a spada tratta il suo centravanti, e non potrebbe essere altrimenti, ma auspica che il cambio di passo sia imminente. Anche perché più il serbo non segna, più si fa prendere dalla frenesia e si incupisce. Scuro in volto era pureper la sostituzione con Chiesa in coppa Italia e Max si augura che sia stato soltanto un passaggio a vuoto temporaneo per l’argentino. Il Mondiale, infatti, ha restituito il vero Fideo alla Juve: decisivo con giocate e gol.