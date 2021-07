La Juventus sta cercando di piazzare alcuni giocatori sul mercato, per potersi permettere un po' di respiro e di mercato in entrata. Ceduto Gianluca Frabotta al Verona, ora c'è da vendere Merih Demiral. Il difensore turco potrebbe andare all'Atalanta, ma la Dea sta valutando anche Luiz Felipe della Lazio. Ma ecco proprio il club biancoceleste, riferisce Il Messaggero, potrebbe venire in aiuto della Juve: