Tra i tabtììnti nomi circolati nelle trattative tra Juventus e Barcellona, è uscito fuori anche quello di Ousmane Dembelé. Il giocatore francese, ex Dortmund, sembra essere finito ai margini nei blaugrana, sebbene i 125 milioni spesi per portarlo in Catalogna. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i bianconeri non sono gli unici sulle tracce di Dembelé. Infatti, dovesse saltare la trattativa per Timo Werner del Lipsia, anche il Liverpool di Klopp anrebbe sull'esterno del Barcellona. I catalani, intanto, non sembrano intenzionati a cedere il giocatore, quanto piuttosto cederlo in prestito.