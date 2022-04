Come racconta La Gazzetta dello Sport, Koni De Winter ha avuto momenti di gloria in autunno, quando Allegri non nascose di considerarlo il miglior giovane per tecnica di base. Più recentemente, è stato convocato come aggregato dal Belgio - il Belgio vero, la nazionale A - e non farà un altro anno al confine tra Allegri e U23: probabile firmi all’estero, in prestito o a titolo definitivo.