Sul momento ha fatto decisamente infuriare i tifosi , ma di certo non può essere ritenuto responsabile della sconfitta. Mattianon ha potuto festeggiare il ritorno in campo da titolare dopo il lungo infortunio, e anche dai giornali non sono arrivate per lui grandi gioie. "Allegri con lui cerca di evitare l'uno contro uno, ma Marusic va troppo veloce" scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 5 in pagella per quanto ha fatto vedere inMezzo voto in più da parte de Il Corriere dello Sport - "L'ultima presenza risaliva al maggio 2023. Allegri non ha timore a rilanciarlo dopo quasi un anno di stop. Qualche difficoltà iniziale è comprensibile, arriva senza danni all’intervallo" -, mentre Tuttosport si spinge fino alla sufficienza: "Al rientro dopo quasi un anno, soffre un po’ in avvio, ma innesca la prima azione pericolosa della Juve al 41’ con un filtrante per Rabiot".