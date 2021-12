Sono stati i veri ospiti di lusso, oltre i tifosi sugli spalti. Alla Continassa si sono rivisti anche, alle prese con i carichi di lavoro personalizzato e finalizzati al rientro in campo quanto prima. Del resto, Allegri ne ha proprio bisogno. Da una parte il terzino brasiliano, out dopo pochi minuti di Lazio-Juve; dall'altra l'esterno italiano, che come il compagno farà ritorno in gruppo solo nel 2022.Intanto, si corre e si lotta. Soprattutto, si suda. E si prendono anche gli applausi dei tifosi, che hanno ritrovato due elementi fondamentali dell'inizio di questa particolare stagione. Per entrambi si è trattato di corsa e scatti, anche per testare la forma dopo settimane trascorse a recuperare dai rispettivi problemi fisici. Un passo alla volta e il ritorno è più vicino. Il tutto, sotto gli occhi vigili dei tifosi.