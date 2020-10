50 milioni di riscatto che pendono e un debutto thriller. Non saranno ore facili per Federico Chiesa, che dovrà essere bravo a mettere da parte la delusione di ieri sera. Come scrive il Corriere di Torino, La Juve lo ha voluto per questo, lo ha inseguito e atteso quasi un anno. Lo ha pagato, anzi lo pagherà almeno 50 milioni, con una formula costruita per tenere in piedi i bilanci rinsecchiti in epoca coronavirus: 2 milioni per il prestito di quest’anno, 8 per quello già fissato nella prossima stagione, quindi 40 se vorrà (e vorrà) comprarlo quando l’allarme Covid sarà solo un ricordo. Anche se il riscatto diventerà obbligatorio al realizzarsi di una di tre condizioni decise alla firma: il posizionamento della Juve tra le prime 4 in campionato; il raggiungimento da parte di Chiesa del 60 per cento delle presenze (da almeno 30 minuti) oppure se Federico realizzerà 10 gol e 10 assist nel biennio. Il contatore è partito ieri con una presenza e un assist. Oltre a quel cartellino rosso sventolatogli dall’arbitro Francesco Fourneau, anche lui un ragazzo (36 anni, romano): alla quarta presenza in A, alla prima in questo campionato, alla seconda direzione consecutiva dei bianconeri dopo Juve-Samp 2-0 del luglio scorso".