Come racconta il Corriere dello Sport, resta la prudenza. La parola d'ordine non cambia in casa Juve se si parla di Federico. Che vede ormai la luce al fondo del tunnel. Ma che allo stesso tempo non forzerà i tempi di recupero, proprio ora che il peggio è passato. Sono ormai più di due settimane che l'attaccante bianconero ha ripreso a lavorare almeno parzialmente in gruppo. Con una tabella di marcia chiara e mai abbandonata almeno in questa fase, con Max Allegri e lo stesso Chiesa che han saputo sempre resistere alla tentazione di una convocazione anche simbolica.