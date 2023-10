Federico Chiesa giocherà per la prima volta contro la Fiorentina da avversario in trasferta. Fino ad ora, aveva si affrontato la sua ex squadra ma solo allAllianz Stadium, visto che l'infortunio al ginocchio era coinciso con le due sfide giocate al Franchi. Una partita quindi particolare per Chiesa, consapevole che non sarà accolto nel migliore dei modi dai tifosi viola.