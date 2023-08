Senza dubbioè sembrato tra i giocatori più in forma e già pronti per l'inizio della stagione. Il classe 1997 è stato protagonista nella tournée negli Stati Uniti, dove sia in partita sia in allenamento ha fatto vedere sprazzi del "vecchio" Federico, ovvero quello pre infortunio al ginocchio. Alla Juve tutti sperano di ritrovare definitivamente quel giocatore, decisivo nella prima stagione in bianconero con Andrea Pirlo. Quel contratto in scadenza nel 2025 però impongono cautela e prudenza.Al momento infatti, riporta la Gazzetta dello Sport, i discorsi per il prolungamento di contratto non sono decollati e non è detto che ripartano.L'entoruage del giocatore quindi continua a guardarsi intorno anche se al momento le varie destinazioni, come l'Aston Villa o l'Al Hilal, non hanno fatto breccia in Federico. Alla finestra rimane il Liverpool mentre in Arabia sono convinti che l’Al Nassr di CR7 effettuerà un tentativo prima della fine del mercato.AL SUO POSTO... - Tutto ciò porta la Juve a monitorare il mercato degli attaccanti e dei giocatori offensivi in generale. Nella lista di Giuntoli e Manna il nome forte per sostituire eventualmente l'ex Fiorentina è Lindstrom, , 23enne ala-trequartista dell’Eintracht Francoforte nel mirino anche di diversi club inglesi. Senza dimenticare un ritorno di fiamma per Morata e lo stesso Berardi.