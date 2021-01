2









Un problema alla caviglia, ecco perché Federico Chiesa ha dovuto lasciare il campo nella finale di Supercoppa Italiana. A fine primo tempo, Pirlo è costretto a fare il primo cambio della partita: per l'esterno ex Fiorentina, una botta alla caviglia che gli preclude la possibilità di continuare in campo. Il tecnico bianconero lancia allora Bernardeschi, nel bel mezzo delle chiacchiere di mercato e adesso chiamato a una partita da esterno a tutta fascia. Chiesa aveva avuto un problema alla stessa caviglia subito dopo la gara di campionato con il Sassuolo.