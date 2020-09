Secondo quanto riportato da SportMediaset, per Federico Chiesa alla Juventus i tempi sembrano assolutamente maturi. "Mercoledì è in programma un incontro tra le parti per discutere dell'eventuale passaggio di Chiesa in bianconero. La Juventus, una volta piazzato Douglas, è intenzionata a infoltire la rosa del reparto offensivo per non ritrovarsi con la coperta corta come nella scorsa stagione", si legge sul noto portale. L'alternativa resta Joaquin Correa della Lazio, per il quale Claudio Lotito non è intenzionato a fare sconti: un'offerta da 50 milioni, magari anche con prestito biennale, potrebbe smuovere il presidente biancoceleste.