Lasta cercando una figura di leadership, e Federicosta emergendo come colui che sta fornendo questa importante guida. È diventato un elemento imprescindibile, indipendentemente dalle rotazioni in squadra o dalle condizioni di gioco. Attualmente, è Chiesa il punto di riferimento della Vecchia Signora, mentre altre questioni come il mercato e la Nazionale possono attendere. La priorità ora è il suo rinnovo contrattuale: la Juventus non vuole correre il rischio di trovarsi in una posizione di svantaggio, sia nei confronti del giocatore che di altri club interessati a lui, e cerca di blindarlo al più presto. Ne scrive Calciomercato.com.