Come racconta il Corriere dello Sport, contro il Toro sarà proprio DV9 a guidare l’attacco al fianco di Di Maria, con Kean di nuovo in panchina. In attesa di capire come e se potrà fornire il suo contributo anche Federico: ha provato a esserci già a Nantes ma l’affaticamento muscolare non era ancora stato smaltito, ci riproverà per il derby ma la parola d’ordine resterà «prudenza».