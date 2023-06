Questa sera, contro l'Udinese, Federicodovrebbe partire titolare. L'ultimo capitolo di una stagione, anche per lui, tutt'altro che positiva. Da lui, però, ripartirà la Juventus il prossimo anno anche se, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il contratto é in scadenza nel 2025 e il rinnovo é tutt'altro che scontato.