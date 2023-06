L'estate decisiva è questa, e va affrontata con lungimiranza e diplomazia. Il tema è la scadenza di contratto di due asset bianconeri come Federicoe Samuel, fissata nel 2025 e dunque tra due anni, un termine che ora sembra tanto lontano e invece è più vicino che mai. Se l'azzurro rappresenta un investimento da 60 milioni di euro, il giovane inglese è un patrimonio forgiato nel vivaio; entrambi, comunque, sono risorse che sarebbe un peccato disperdere, in qualsiasi modo si guardi alla questione.Come scrive Tuttosport, infatti, laha tutta l'intenzione di affidare il proprio futuro alle accelerazioni dei due esterni, a patto che la prospettiva sia comune e ricambiata. In caso contrario, questa sarebbe l'ultima estate in cui poter ottenere bottino pieno dalla loro cessione. Federico scalpita per prendersi oneri e responsabilità, ma ambisce anche a onori e arrotondamenti di riflesso; Samuel invece, tramite il suo entourage, ha già fatto trapelare qualche malumore per l'impiego con il contagocce. L'obiettivo del club, quindi, è quello di evitare sgradite sorprese quando ormai sarebbe troppo tardi. E magari anche anticipare "telenovele" come quella che ora vede protagonista Adrien