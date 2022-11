Il suo rientro in campo dopo nove lunghissimi mesi è stato una vera e propria boccata di ossigeno, per lui e per tutto il mondo. All'Allianz Stadium, nell'ultima notte didi quest'anno, Federicoè tornato a riassaporare il calcio, quello vero, indossando per la prima volta la maglia bianconera con il numero 7 e dimostrando, come se ce ne fosse bisogno, quanto era mancato alla Vecchia Signora, che con lui sembra di nuovo meravigliosamente reale. Ad accogliere il suo ingresso in campo un incredibile boato proveniente dagli spalti, dove tutti - forse perfino i tifosi del, in fondo - avevano coltivato la speranza di rivederlo in azione nel suo habitat naturale, da cui è stato costretto a rimanere lontano per tanto, troppo tempo: a sostenerlo anche, modella e studentessa universitaria con una laurea già in tasca, con la quale fa coppia fissa da quasi un anno. Pubblicato sui social, lo scatto che le immortala entrambe ha subito raccolto migliaia di like e di commenti entusiasti, ovviamente a tinte bianconere.